Volley, B1: la Forex Olimpia San Salvatore cede alla Duo Rent Terrasini Le siciliane sbancano la Palestra di via Cortopasso e scappano via in classifica.

Il finale di stagione è molto complicato per la Forex Olimpia San Salvatore. Dopo i tanti problemi legati al Covid, la squadra del presidente Campanile è attesa da un vero e proprio tour de force. Sabato pomeriggio nella Palestra Comunale di via Cortopasso, la Forex Olimpia ha ceduto per 3-1 contro la Duo Rent Terrasini in uno scontro diretto per la salvezza.

Le palermitane hanno fatto bottino pieno scappando subito via e imponendosi nel primo e nel secondo set per 25-17 e 25-23. Poi la formazione telesina ha reagito riaprendo la sfida nel terzo, vinto 25-21. Chi sperava in un tie-break e almeno in un punto che potesse muovere la classifica è rimasto deluso. Nel quarto le palermitane hanno alzato nuovamente l’asticella e alzando le percentuali in ricezione hanno messo in seria difficoltà la squadra di casa che ha ceduto il parziale che ha chiuso la sfida per 25-18.

Per La Forex Olimpia San Salvatore Telesino, che ha un solo punto di vantaggio sulla quartultima posizione occupata dalla Zero5 Castella Grotte, saranno fondamentali le prossime due sfide. Il calendario presenta il doppio match contro Cerignola, il primo il 16 aprile a San Salvatore, il secondo quattro giorni più tardi in terra pugliese.

L’Ares Cerignola ha poco da chiedere al proprio campionato, mentre la squadra di coach Eliseo deve assolutamente fare bottino pieno per scavalcare la Desi Volley -che ha disputato due partite in più- e conservare anche un punto di vantaggio sulla Zero5 Castellana Grotte che invece ha giocato 18 gare come le telesine.