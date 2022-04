Pallamano Benevento, ricorso accolto: si rigioca la sfida con Enna L'errore arbitrale era chiaro, il Giudice Sportivo ha dato ragione ai giallorossi.

La sfida tra Enna e Benevento dovrà essere rigiocata. E’ questo il verdetto del giudice Sportivo che nel pomeriggio di ieri ha dato ragione ai sanniti che avevano fatto notare un chiaro errore tecnico della coppia arbitrale nei secondi conclusivi. Il fatto è chiaro: la richiesta di time out di Davide Galliano fu punita ingiustamente con fallo antisportivo e di conseguenza con la massima punizione concessa ai padroni di casa sul 31-31. Dai sette metri i siciliani realizzarono il gol di una vittoria che non è mai stata omologata perché fin dall’inizio era chiaro si trattasse di una tremenda ingiustizia. “La Pallamano Benevento esprime soddisfazione ma avrà ora il grattacapo di dover inserire un ulteriore impegno all'interno di un calendario fittissimo, considerando che da mercoledì in avanti giocherà praticamente ogni tre giorni per recuperare le sfide rinviate in precedenza a causa del covid” Questo il commento della società guidata dal presidente Carlo La Peccerella.