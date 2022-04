Atletica, Marcia: Stano stravince, Caporaso si regala lo standard Mondiale Il sannita con suo quattordicesimo posto ha raggiunto l'obiettivo prefissato.

Stano è strabiliante, Caporaso è distante ma la sua prova vale lo standard Mondiale in vista della competizione iridata di Eugene negli Stati Uniti d'America nel mese di luglio. Il sannita ha raggiunto il suo obiettivo. Dopo un lungo inverno di allenamenti, nel classico scenario di Dudince in Slovacchia, l’atleta che difende i colori della Virtus Emilsider Bologna, si è fatto un grande regalo.

E' riuscito ad interpretare la nuova distanza dei 35 km, che sarà Olimpica a partire da Parigi 2024, nel migliore dei modi con la solita intelligenza tattica che ha contraddistinto la sua lunga e splendida carriera. Il campione Olimpico Stano ha fatto un altro ritmo e ha chiuso vincendo in 2h29:09, ma Caporaso ha raggiunto il suo obiettivo tagliando il traguardo in 2h32:19 concludendo in quattordicesima posizione. Meglio degli altri azzurri che sono arrivati ampiamente alle spalle del forte marciatore beneventano. Diciannovesimo Michele Antonelli in 2h33:59, ventinovesimo Stefano Chiesta in 2h38:17, addirittura cinquantesimo Aldo Andrei in 2h55:33.