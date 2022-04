Benevento 5, il presidente Di Fede è fiducioso. Oggi si gioca a Viterbo "Sono sicuro che questo gruppo ci riserverà qualche sorpresa".

La trasferta di questo pomeriggio a Viterbo, fischio d’inizio alle 16:00, è fondamentale per il Benevento 5. Alla compagine giallorossa manca un solo punto per agguantare il sogno play off ma c’è anche l’incubo della clamorosa beffa. Nell’ultima giornata il calendario prevede un turno di riposo, quindi bisogna chiudere i conti oggi o facendo punti o sperando in un risultato positivo del Cus Molise contro la Lazio. Alla vigilia ha parlato il presidente Pellegrino Di Fede.

“Quella con la Lazio è stata una brutta sconfitta, abbiamo giocato un primo tempo a ritmi bassi e abbiamo preso due gol. Nella ripresa ci abbiamo provato, abbiamo fatto di tutto ma non siamo riusciti a ribaltare il risultato. La prima occasione di blindare i play off ci è sfuggita, ora ci tocca andare a giocare in casa della capolista. Loro devono vincere per il primo posto matematico e noi cerchiamo la qualificazione agli spareggi promozione, sono sicuro che questo gruppo ci riserverà qualche sorpresa, sono fiducioso. Il Palatedeschi contro la Lazio ci ha reso felici, abbiamo richiamato il pubblico e loro hanno risposto. C’era tanta gente nonostante un palazzetto molto grande, peccato che noi non abbiamo risposto con i risultati”. Occhi puntati anche sul settore giovanile e in particolare sul torneo under 19 “I ragazzi sono stati bravissimi –spiega il presidente- hanno vinto il campionato in anticipo e ora sono già ai sedicesimi. Speriamo di andare avanti fino alla fine con un gruppo eccezionale che ha dimostrato di essere maturo in campo e fuori anche grazie a coach Mignone”.