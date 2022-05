Volley, B2: l'Accademia inizia l'avventura nei play off ospitando Marsala Avversario durissimo per le giallorosse che sfida una corazzata come la squadra siciliana.

Domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento è prevista la gara tra Accademia Volley e Fly Volley Marsala, gara 1 della prima fase degli spareggi che mettono in palio la promozione in B1. Dopo una stagione vissuta sempre ai vertici del proprio girone, le giallorosse si giocano adesso l'opportunità di scrivere una nuova pagina di storia dopo quella dello scorso mese di giugno, quando questa stessa squadra, sempre ai play off, fu promossa in B2 lasciando la Serie C dopo tre stagioni. Di fronte ci sarà uno degli avversari peggiori che l'Accademia potesse pescare: la Fly Volley Marsala, infatti, seconda classificata nel Girone P dietro al Caffè Trinca Palermo, è di fatto un'autentica corazzata, una squadra costruita inizialmente per ammazzare il campionato e che si è dovuta invece accontentare dei play off.

L’Accademia arriva a questo appuntamento grazie ad un bottino di sedici vittorie in ventidue gare disputate, diciotto su venti invece le vittorie stagionali della formazione siciliana, a testimonianza di un percorso praticamente quasi perfetto durante la regular season. L'andamento delle giallorosse nelle ultime settimane, tuttavia, è stato sicuramente positivo: quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con la sola sconfitta a Pontecagnano nel penultimo turno di campionato e con la qualificazione play off, tra l'altro, già acquisita, hanno ridato entusiasmo a vigore ad una squadra che veniva invece da un momento poco brillante e che sembrava addirittura poter compromettere il finale di stagione. Per l'occasione, inoltre, l'Accademia recupera la schiacciatrice Lorenza Russo, ferma ai box da più di un mese e tornata ad allenarsi proprio in settimana, oltre a poter disporre per la prima volta anche di Dora Sollo e Ketty Vinaccia, che potranno così debuttare con la maglia giallorossa dopo il loro tesseramento avvenuto già da diverse settimane. Tre buone notizie per il tecnico Ruscello che potrà quindi contare sull'intero organico a sua disposizione.

La gara si disputerà alla Palestra Rampone domani pomeriggio a partire dalle ore 18.00 e sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Accademia Volley Benevento. Mercoledì prossimo, invece, è previsto il ritorno a campi invertiti in quel di Marsala e, quindi, solo al termine delle due partite si conoscerà il nome della formazione qualificata alla successiva e ultima fase dei play off.