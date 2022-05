Pallamano Benevento, la "dinastia" Schipani continua con Andrea Il classe 2004 è in ritiro con la Nazionale under 18 a Chieti.

La “dinastia” continua. Gli Schipani sono uno dei simboli della pallamano sannita. Presenti in tutti i grandi successi del passato e si spera anche del futuro. Dopo l’epoca di Danilo, Antonio e Manuel, ecco Andrea, figlio del grande Danilo che sta vivendo una fantastica avventura in azzurro. Da ieri il più giovane degli Schipani, classe 2004, è in ritiro alla “Casa della Pallamano di Chieti” insieme ad altri due talenti giallorossi come Lorenzo Fragnito e Ivano Rossi che stanno vivendo la bella e interessante esperienza del Campus Italia come ha comunicato la Pallamano Benevento attraverso i propri canali societari.

Lo stage della Nazionale Under 18 è di preparazione per gli EHF EURO di categoria in programma dal 4 al 14 agosto prossimi a Podgorica (Montenegro).

A disposizione dello staff tecnico guidato dal DT Riccardo Trillini ci saranno 17 atleti. Ossatura come di consueto composta dagli atleti della squadra federale Campus Italia, con alcune integrazioni comunque provenienti dai club.

Agli Europei di categoria gli azzurrini sfideranno i coetanei di Croazia, Portogallo e Montenegro nella fase a gironi. Per l’Italia l’obiettivo prioritario sarà ribadire la permanenza nella prima divisione, scenario possibile evitando le ultime tre posizioni (13°-16° posto) della classifica finale della manifestazione.

L’elenco dei convocati da oggi a Chieti:

PORTIERI: Francesco Scarcelli (PO – Campus Italia – 2005), Alessandro Lubinati (PO – Campus Italia – 2005)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – Campus Italia – 2005), Jacopo Cioni (AS – Campus Italia – 2005), Federico Urbaz (AS – Trieste – 2004), Lorenzo Fragnito (AD – Campus Italia – 2005)

TERZINI E CENTRALI: Alessandro Cavo (CE – Campus Italia – 2005), Christian Manojlovic (TS – Campus Italia – 2005), Tommaso Medicina (CE – Campus Italia – 2004), Paul Wierer (TD – Campus Italia – 2004), Marco Zanon (TD – Campus Italia – 2004), Federico De Ruvo (TS – Campus Italia – 2004), Samuel Gerstgrasser (CE – Alperia Merano – 2004), Andrea Schipani (TS – Benevento – 2004)

PIVOT: Ivano Rossi (PI – Campus Italia – 2004), Leo Andreotta (PI – Campus Italia – 2004), Valentino Dello Vicario (PI – Campus Italia – 2004)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (Direttore Tecnico), Pasquale Maione (tecnico), Cristiano Giambartolomei (portieri), Patrizio Pacifico (prep. atletico)

STAFF MEDICO: Marco Supplizi (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

Il programma della Nazionale U18 agli EHF EURO:

Fase

Giorno

Partita

Gruppo B

4 agosto

Croazia – Italia

Gruppo B

5 agosto

Italia – Portogallo

Gruppo B

7 agosto

Italia – Montenegro

Main e Intermediate Round

9-10 agosto

Da definire

Semifinali e Placement Round

12-13 agosto

Da definire

Finale

14 agosto

Da definire