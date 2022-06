IVPC Rugby Benevento, torna in serie B una vecchia conoscenza dei sanniti L'Aquila ha battuto l'Arechi di Salerno, tra le altre promosse spuntano Firenze e San Benedetto.

Con gli spareggi promozione di serie C si è chiusa la stagione 2021-2022. I play off hanno consegnato alla Federazione il quadro completo per comporre i giorni per la prossima stagione. In attesa c’è anche l’IVPC Rugby Benevento che nel suo girone si prepara ad accogliere una grande rivale come L’Aquila, che nei play off ha vinto nettamente per 41 a 10 e 45 a 21 contro i volenterosi salernitani dell’Arechi Rugby che dopo una grande stagione si sono fermati dinanzi ad uno scoglio quasi insormontabile come i neroverdi.

Oltre agli aquilani sono stati promossi in serie B il Botticino Rugby Union che ha avuto la meglio sul Sondrio; l’ASR Feltre che ha superato il San Marco Venezia Mestre; il Savona che aveva ipotecato la vittoria nella sfida d’andata prima del 15-15 nel match casalingo; Firenze che ha avuto la meglio sui Lyons Piacenza e l’UR San Benedetto che ha battuto l’Olbia Rugby.

Di seguito il resoconto completo di tutti gli spareggi promozione.

Serie C - Poule 1 - Playoff promozione - ritorno

ASR Feltre v San Marco Rugby Venezia Mestre 24-3 (and 22-21)

Botticino Rugby Union v Rugby Sondrio 30-13 (and. 12-17)

Amatori Novara v Savona Rugby 15-15 (and. 36-15)

Firenze Rugby 1931 v Lyons Piacenza 28-10 (and. 13-19)

UR San Benedetto v Olbia Rugby 24-16 (and. 16-22)

Rugby L’Aquila v Arechi Rugby 45-21 (and. 10-41)

In grassetto le squadre promosse in serie B.

Foto: pagina Facebook Rugby L'Aquila