Benevento 5, c'è un doppio addio Salutano Raffaele Stigliano il pivot paraguaiano Josè Antonio Bobadilla.

In casa Benevento 5 continua il processo di rinnovamento in vista della prossima stagione. La società ha reso noto che l’avventura di Raffaele Stigliano in giallorosso è ufficialmente terminata dopo una stagione e mezza di grandi soddisfazioni.

Il giocatore mancino, che nella stagione appena conclusa ha realizzato 10 reti in serie A2, fu una grande intuizione del direttore generale Antonio Collarile che lo mise a disposizione di coach Oliva nel corso del torneo di serie B che poi ha portato alla vittoria dei play off e alla storica promozione.

Non solo Stigliano, c’è l’addio anche al pivot paraguaiano Josè Antonio Bobadilla che ha deluso le attese in questo mesi passati nel Sannio. Il ragazzo è stato frenato dalla pubalgia e anche da un infortunio subito nei primi allenamenti quando è giunto in Italia per la sua prima esperienza europea.

Nei prossimi giorni sono attese altre notizie riguardo ad addii e riconferme in vista del prossimo torneo di serie A2.