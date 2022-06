Benevento 5, ai saluti altre due pedine importanti Volonnino lascia dopo due ottime stagioni, divorzio anche con l'argentino Mejuto.

La grande corsa del Benevento 5 dalla serie B fino ai vertici del torneo di A2 è stata esaltante. Uno dei protagonisti assoluti è stato Emanuele Volonnino, che dopo due stagioni lascerà la compagine giallorossa. Arrivò nell’estate 2020 e al Palatedeschi si accorsero subito del suo grande talento. In due anni ha realizzato trentasette reti tra B e A2 e regalato grandi giocate e assist ai compagni. Ora la società ha comunicato il divorzio dal talento campano, segno evidente che il progetto tecnico avrà altre basi rispetto al passato. Il suo però non è l’unico addio. Saluta anche l’argentino Lucas Mejuto che, nonostante le diciassette reti messe a segno, non ha mai del tutto convinto.