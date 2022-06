Benevento 5, continua la rivoluzione. Saluta anche il capitano Si separano le strade tra la società sannita e il capitano delle ultime due stagioni Vincenzo Botta.

La rivoluzione è in atto. Il Benevento 5 cambia pelle. Saluta il passato e volta pagina. La scelta è coraggiosa e a nostro avviso giusta. La riconoscenza è importante ma nello sport i cambiamenti sono necessari. Chiuso il ciclo che ha portato la squadra dalla B alla serie A2, ora si apre la stagione più importante, quella in cui i giallorossi non saranno più una matricola ma dovranno consolidarsi in una categoria così complicata.

Tra le scelte più dolore c’è sicuramente stato l’addio a capitan Vincenzo Botta, pedina fondamentale nel meraviglioso percorso di crescita fatto dai sanniti. Dopo la promozione e il raggiungimento dei play off, a cui Botta ha contribuito con 16 reti in due stagioni, molte delle quali veramente molto pesanti, le strade si dividono. La società ha salutato il suo totem attraverso i social ringraziandolo per "l'impegno profuso, per la sua professionalità dentro e fuori dal campo, la sua abnegazione e il suo attaccamento alla maglia”.

Il messaggio si chiude con una frase speciale che ha il sapore della gratitudine: “Grazie di tutto Capitan Botta, Benevento sarà per sempre casa tua”.