Nuoto Paralimpico: Mondiali: Boni quarto nei 50 dorso S3 Il napoletano ha chiuso alle spalle dei messicani Diaz ed Hernandez e dell'ucraino Ostapchenko.

La finale dei 50 dorso S3 ai Mondiali di Funchal non ha regalato sorprese. Pronostico rispettato con la doppietta messicana, terzo gradino del podio per il forte atleta ucraino Ostapchenko e quarta piazza per Vincenzo Boni.

Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village e delle Fiamme Oro, penalizzato anche quest’anno da una classificazione al quanto discutibile, è riuscito a migliorare il crono nuotato in mattinata (49’’37) chiudendo la sua fatica in 48’’58. Per Boni è stata una gara complicata con la solita partenza in cui gli altri scappano via e lui è costretto alla rimonta grazie alle alte frequenze che gli hanno permesso di superare negli ultimi quindici metri il tedesco Alexander Topf che ha chiuso in quinta piazza (50’’34).

Per il titolo iridato Diego Lopez Diaz ha subito messo in chiaro le cose con una progressione importante che gli ha regalato un 44’’76 che è un tempo inferiore al 45’’66 che a Tokyo gli aveva regalato la medaglia di bronzo. Seconda piazza per l’altro messicano Hernandez (46’’37), bronzo per Ostapchenko che si conferma comunque ad altissimo livello chiudendo in 46’’62.

Per Vincenzo Boni la specialità dei 50 dorso era solo la prima gara di questa competizione iridata. Nei prossimi giorni è atteso da un vero e proprio tour de force. Domani mattina batteria dei 50 stile libero, venerdì appuntamento con i 200 stile libero prima di chiudere sabato 18 giugno con i 100.