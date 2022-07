San Leucio del Sannio, Pedalata Sannita: grande successo per la seconda edizione Il Nuovo Pedale Sannita e il Forum dei Giovani hanno portato in strada un buon numero di amatori

Li ricorderete sicuramente quando nel 2021 furono i nostri “inviati speciali” nella tappa del Giro d’Italia che fece tappa a Guardia Sanframondi. Provarono il percorso per le telecamere di Otto Channel con simpatia e passione. Parliamo degli amici del Nuovo Pedale Sannita, il gruppo di cicloamatori che a San Leucio del Sannio sta portando avanti l’amore per questo fantastico sport che nel piccolo paesino alle porte di Benevento ha sempre raccolto tanti appassionati.

Insieme al Forum dei Giovani, domenica 3 luglio, hanno organizzato la seconda “Pedalata Sannita”, una passeggiata amatoriale che ha portato il “gruppone” di un centinaio di unità da San Leucio ad Arpaise passando per il territorio di Ceppaloni con le frazioni Beltiglio e San Giovanni.

Il programma è stato ricco e intenso anche grazie al supporto delle attività commerciali coinvolte. Nel ritrovo di partenza di piazza Giovanni Paolo II di San Leucio, è stata proposta una mostra di foto storiche del ciclismo del passato, con la straordinaria presenza di Giovanni Del Grosso, ex ciclista della gloriosa squadra del Pedale Sannita degli anni ’60 e della “Ciclistica San Leucio” con le vittorie del campione sanleuciano Antonio Marotti.

Dopo le foto di rito la carovana arancione è partita in direzione Arpaise dove c’è stata la prima sosta ristoro nella piazza centrale davanti al Municipio. Seconda sosta con splendida accoglienza nella Piazza di Beltiglio e ritorno verso San Leucio con pranzo finale in Piazza Municipio dove a fine evento sono stati consegnati i premi degli sponsor assegnati tramite estrazione. Gli organizzatori sono molto “soddisfatti di come è andata la seconda “Pedalata Sannita” e c’è la forte volontà di riproporre questo importante evento. Un grande ringraziamento –sottolineano- ancora una volta va a tutti coloro che hanno collaborato per l’ottima di riuscita e a tutte le attività commerciali coinvolte”.

L’entusiasmo è stato l’ingrediente principale di una giornata da ricordare. Segnale evidente che le manifestazioni sportive, quando vengono organizzate nel rispetto dei valori fondamentali dello sport, hanno grande successo e soprattutto servono ad avvicinare i giovani a cui vanno tramandate le varie tradizioni.