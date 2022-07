50 anni Olimpia Volley San Salvatore Telesino: ecco il nuovo logo Il club presenta oggi la sua nuova identità visiva, che esalta i valori fondanti della società

L'Olimpia rinnova la propria visual identity per aprirsi ad un pubblico sempre più digitale e attento all'estetica, per raggiungere target globali e differenti fasce d’età, per affermarsi come icona culturale oltre che sportiva. L'obiettivo è rendere rilevante e riconoscibile non solo per i tifosi, ma permettere anche a un'audience più giovane di identificarsi nei valori di lealta', inclusione e sportività che caratterizzano l'Olimpia fin dalla sua fondazione.

L'evoluzione è fortemente ispirata alle radici della società: i valori fondanti dell'Olimpia restano al centro, preservando lo spirito storico ed emotivo con cui i tifosi più fedeli si identificano.

Il nuovo logo si presenta come una rivisitazione moderna dello storico simbolo della società, in una veste più leggera e minimale, in continuità con la versione originaria ma più adatto ad integrarsi nell’era dell’intrattenimento.

Il focus è sulle lettere O e V, i colori rimangono quelli di sempre, resi più vibranti e accesi. Prevale la scritta 1974 anno di fondazione del Club. Il logo accompagnerà la società nei suoi 50 anni di attività.