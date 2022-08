Benevento 5, Nitti: "Sarà un girone molto competitivo" "Sono molto contento del mercato e di tutti i giocatori che il club mi ha messo a disposizione".

Il Benevento 5 è pronto per affrontare la nuova stagione. Il roster è stato definito e l’ufficialità dell’inserimento della compagine sannita nel girone C ha chiuso un cerchio. Sarà un torneo in cui l’agonismo la farà da padrona per questo guai a farsi trovare impreparati.

“Sarà un girone molto competitivo –ha spiegato coach Nitti- sulla carta ci sono tante buone squadre. Sempre sulla carta non ce n’è una che dovrebbe ammazzare il campionato, poi vedremo il campo cosa ci dirà. Credo sarà una lotta durissima e alla pari per la vittoria finale e per l’accesso ai play-off. Non credo ci siano compagini materasso e questo rende il tutto molto competitivo senza partite Facili. Evitato il girone B? Da questo punto di vista credo sia

relativo - continua Nitti- In quel raggruppamento ci sono due, tre squadre costruite per vincere tutto, allo stesso modo nel C vi sono delle insidie molto importanti a partire dalle trasferte lunghe e impegnative e c’è tantissimo equilibrio”.

Il Benevento 5 però vuole essere protagonista. “Come ci arriva il Benevento? È molto presto per dirlo – chiosa il tecnico partenopeo- Mancano diversi giorni all’inizio della preparazione: siamo consapevoli, insieme alla società, che è stata fatta una rivoluzione. Sarà un roster totalmente nuovo e ci vorrà un periodo di rodaggio, per assimilare tutti i meccanismi. Compenseremo con grinta, cattiveria e fame alcune lacune tattiche che avremo gioco forza nella prima parte. Sono molto contento del mercato, di tutti i giocatori che il club mi ha messo a disposizione insieme allo staff. Ci sono tutti gli elementi per fare un grande campionato”.

Nitti è positivo, conosce il valore dei suoi ragazzi e non vede l’ora di confrontarsi con le altre squadre. Al Palatedeschi sembrano esserci tutte le condizioni per fare grandi cose.