Olimpia Volley San Salvatore: regia affidata alla Bacciottini Per il nuovo colpo delle telesine esperienza e qualità con un passato tutto vissuto tra A1 e A2.

È Barbara Bacciottini, fiorentina classe 1994, la nuova palleggiatrice dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che si appresta a vivere la sua seconda storica stagione in B1.

Esperienza e qualità al servizio di coach Francesco Eliseo che potrà contare su un elemento di assoluto valore. Barbara dopo le esperienze in A1 con Pavia e Ornavasso e A2 con Soverato, Modica, Rovigo e in Ungheria ha voluto sposare il progetto Olimpia.

Dalle sue mani, passerà il gioco del nuovo roster che tenterà di confermare la categoria e migliorare il piazzamento della scorsa stagione.

Ecco le prime reazioni di Barbara Bacciottini: “Ho deciso di firmare per l'Olimpia Volley perché parlando con la società e con l'allenatore ho trovato un ambiente sereno e con tanta voglia di fare bene ed era quello che cercavo dopo la scorsa stagione. Credo che il livello della B1 si alzerà perché questa stagione ci sarà la possibilità di tesserare due straniere in A2 e penso che molte giocatrici italiane scenderanno di categoria. Sarà un campionato divertente, la società ha grandi ambizioni e sono contenta che abbiano cercato la mia figura per raggiungere obiettivi importanti. Metterò la mia esperienza a disposizione della squadra e ci faccio un grosso in bocca al lupo”