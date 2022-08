Olimpia San Salvatore: arriva la schiacciatrice Lorenza Russo Schiacciatrice e figlia d’arte, la ragazza di Meta di Sorrento conosce benissimo la categoria.

Non c’è sosta sul piano delle presentazioni per l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino, ormai prossima al raduno pre campionato, che oggi è felice di introdurre nella propria famiglia Lorenza Russo. Schiacciatrice, classe 1998, l’atleta originaria di Meta di Sorrento farà dunque parte della batteria di “attacco” a disposizione di coach Francesco Eliseo.

Atleta di spessore, Lorenza Russo è figlia d’arte. La mamma Marilù Cilento ha calcato i campi di Serie A e il papà, il prof Luigi Russo, è il guru della pallavolo maschile in Campania. In passato Lorenza ha vestito le casacche di Arzano in C, Palmi in B1, Nemesi Castellammare, Molinari Napoli e Accademia Volley in B2.

“Sono molto contenta - queste le prime parole di Lorenza Russo - di essere entrata a far parte della famiglia dell’Olimpia Volley. Dopo aver parlato con la dirigenza e fatto due chiacchiere con l’allenatore mi sono subito convinta a firmare, mi è sembrata fin da subito una società piena di entusiasmo che ha tanta voglia di fare, proprio come me. L’idea di affrontare questo nuova stagione mi spaventa e mi esalta allo stesso tempo, ma la voglia di fare pallavolo è sempre tanta, si deve solo iniziare!”.