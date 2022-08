Olimpia Volley, ecco il nuovo opposto: si tratta di Sharon Luzzi “Sono molto felice di vivere questa nuova esperienza, ci vediamo presto in campo”.

È dotata di buona tecnica, tenacia e margini di miglioramento. Con lei il reparto d’attacco dell’Olimpia punta ad essere altamente competitivo. Potenza. Questo l’aggettivo probabilmente più appropriato per descrivere il nuovo opposto dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Un campionato sopra le righe quello vissuto lo scorso anno in Puglia per lei e che ora si appresta a diventare la vera e propria bocca da fuoco della società Telesina.

Sharon Luzzi, cosentina di Bisignano, classe 1999, ha vestito per tre anni la maglia di Catania in B2, del Marsala in Serie A2, poi Modica in B1, l’esperienza a Palermo prima e poi Terrasini B2 e Cerignola in B1.

“Sono molto felice di vivere questa nuova esperienza - ha dichiarato Sharon Luzzi - e desiderosa di mettere a disposizione della squadra tutto il mio impegno e le mie potenzialità, sono sicura che potrà essere un bell'anno di crescita e spero ci riservi grandi soddisfazioni! Non vedo l'ora di conoscere tutto lo staff e le mie compagne di squadra. Infine, spero di poter ricambiare in campo tutto l'affetto che la Campania sicuramente mi darà. Mando un caloroso abbraccio ai tifosi dell'Olimpia Volley, ci vediamo presto in campo”.