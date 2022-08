Olimpia San Salvatore, arriva la giovane Maresca Classe 2000 di ruolo palleggiatrice, sarà alla sua prima stagione in una categoria così importante.

Campana di Meta di Sorrento Annarita Maresca è una nuova giocatrice dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Giovanissima, classe 2000, vanta una buona tecnica, tanta grinta e determinazione.

Dopo le esperienze con Massa Lubrense, CUS Napoli e Sg Volley per lei sarà la prima volta di un campionato nazionale. Un investimento sul futuro quello di patron Antonio Campanile con l’atleta sorrentina che affidata alle cure di coach Francesco Eliseo cercherà di crescere ulteriormente e trovare la sua completa consacrazione.

“É la prima volta che mi cimento in una categoría così importante - ha detto Annarita Maresca - sono sicura che questa nuova esperienza mi farà crescere molto, sia a livello pallavvolistico che a livello umano; sará un’importante occasione per migliorarmi. Sono molto emozionata all’idea di iniziare questo nuovo anno e non vedo l’ora di conoscere la società e le nuove compagne di squadra”.