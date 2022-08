Olimpia San Salvatore, confermate tre giovanissime atlete Un investimento sulla "cantera" sansalvatorese che è anche uno dei valori della società

Ricomincio da tre. No, non è una imitazione del film di Massimo Troisi ma si tratta delle riconferme in casa Olimpia Volley San Salvatore Telesino. La società del presidente Antonio Campanile dopo la rivoluzione di questa estate ha voluto tenere il punto in merito alla valorizzazione di alcune giovanissime atlete che già nella passata stagione sono state aggregate in pianta stabile in prima squadra.

Si tratta di tre under dotate di buona tecnica e con margini di miglioramento alti e che possono rappresentare il futuro dell’Olimpia. Un vero e proprio investimento sulla “cantera” che è uno dei valori sul quale si fonda il lavoro ormai cinquantennale dell’Olimpia.

Le giocatrici riconfermate per il prossimo anno sono il libero classe 2004 e originaria di Venafro, Donatella Fuoco; l’universale classe 2006 originaria di Guardia Sanframondi, Teresa Romano e Lucia Borrelli, libero, classe 2006 di San Salvatore Telesino.

“Sono molto felice e orgogliosa di indossare per un altro anno questa maglia – ha detto Donatella Fuoco - non vedo l’ora di iniziare a giocare e conoscere le mie nuove compagne di squadra. Sono pronta ad impegnarmi a dare un valido contributo alla squadra per raggiungere nuovi obiettivi”.