Olimpia San Salvatore, arriva Martina Picariello Classe 2003 di ruolo centrale, sarà anche lei a disposizione di coach Eliseo.

Martina Picariello sarà una nuova giocatrice dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Giovanissima, classe 2003 ha svolto tutta la trafila nel Cesinali, Under 16, under 18, Prima Divisione e Serie D. Questa per lei sarà la prima volta di un campionato nazionale.

“Sono molto grata e felice di quest'opportunità in una categoria così alta. È un'esperienza nuova ed importante - ha detto Martina Picariello - che mi farà sicuramente crescere a livello sportivo e umano, migliorando le mie capacità. Sarò a contatto con compagne più esperte e spero di poter dare il massimo per la squadra. Ringrazio la società per la fiducia e non vedo l'ora di iniziare quest'anno sportivo”.