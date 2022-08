Olimpia San Salvatore, annunciato l'arrivo di Kerol Milano Ieri il raduno, oggi l’avvio degli allenamenti.

Siamo ormai giunti al termine delle presentazioni del roster 2022-2023 in casa Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Ieri il raduno con tutte l’atlete mentre è previsto per oggi l’avvio della preparazione atletica. L’ultima ad approdare alla corte di coach Francesco Eliseo è la schiacciatrice classe 2003 Kerol Milano.

L’atleta di Gioia del Colle, ha vissuto le ultime stagioni in Puglia e ora è pronta ad abbracciare la causa Olimpia.“Sono molto emozionata per questa nuova avventura - ha dichiarato Kerol Milano - ringrazio la società e tutto lo staff per la fiducia ricevuta nei miei confronti, spero di non deludervi…non vedo l’ora di scendere in campo”.