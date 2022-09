Tiro a segno, Varricchio tricolore nella pistola ad aria compressa dai 10 metri La sannita è salita sul gradino più alto del podio dopo il quarto posto agli Europei dai 25 metri.

A Bologna sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani Assoluti 2022 di tiro a segno. La prima finale parla sannita grazie a Maria Varricchio, reduce dall’amaro quarto posto agli Europei di Wroclaw nella specialità della pistola sportiva femminile dai 25metri. La tiratrice delle Fiamme Oro si è imposta nella gara di pistola ad aria compressa dai 10 metri.



La tiratrice beneventana, in un Medal Match molto equilibrato, l’ha spuntata su Sara Manca imponendosi per 16-12. Medaglia di bronzo per Margherita Brigida Veccaro.

Al termine della gara una felicissima Maria Varricchio ha parlato attraverso l’ufficio stampa federale. "Un titolo molto atteso, lo volevo-spiega-. Non è stato facile: ho dato tutto sino all'ultimo colpo, faccio i complimenti a Sara Manca. Alla fine è andata bene. Dedico il successo al mio gruppo sportivo, ai tecnici che mi seguono in nazionale e alla mia famiglia".