Accademia Volley, è boom di iscrizioni Attivato un ulteriore turno per accontentare tutte le richieste.

A seguito del boom di iscrizioni registrato con l'inizio dei corsi di questa stagione, l'Accademia Volley ha prontamente attivato un ulteriore turno, alternativo a quello della Palestra S. Angelo a Sasso, e unico per scuole elementari e medie, presso la Palestra del Liceo Scientifico "Rummo" di Via Santa Colomba 52 a Benevento nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 16:30 alle 18:00. Restano invece invariati i turni e gli orari di allenamento già previsti presso la palestra dell'Istituto Comprensivo S. Angelo a Sasso di Via Pascoli a Benevento, aperti ai bambini e alle bambine delle scuole elementari il martedì e il venerdì dalle 17.00 alle 18.30 e ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie e delle scuole superiori il martedì e il venerdì dalle 18.30 alle 20.00.

Ricordiamo inoltre che è prevista per tutti la possibilità di effettuare due allenamenti di prova prima di formalizzare l'iscrizione e che, una volta iscritti, è obbligatorio consegnare copia del Certificato Medico per attività sportiva rilasciato da un Medico Sportivo e in corso di validità.

Per la stagione 2022/23 è possibile anche beneficiare di una tra due opportunità di sostegno economico per la partecipazione alle attività di minivolley, in particolar modo il Progetto D.R.E.A.M.S., promosso da Ambito Territoriale Sociale B1 del Comune di Benevento, e il Bando ARUS Voucher Giovani, promosso da Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS).

Si precisa che, anche in presenza di tutti i requisiti richiesti, sarà possibile beneficiare di uno solo dei due Voucher. In merito al Covid-19 saranno rispettate come sempre tutte le normative vigenti, sia quelle civili che sportive nel rispetto dei protocolli di CONI e Fipav (Federazione Italiana Pallavolo).

Per prenotare l'iscrizione o ricevere informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa durante i giorni e gli orari di allenamento, telefonare al numero 391.3556077 oppure compilare il form in basso inserendo i propri dati.