Pallamano Benevento, parte l'avventura in Youth League Under 20 In serie B debutto previsto il 6 novembre sul campo del Fondi.

E' tutto pronto per il debutto stagionale dell'Under 20 della Pallamano Benevento nella Youth League 2022/23. I ragazzi di Andrea Sangiuolo esordiranno nel concentramento in programma alla Palestra Palumbo di Salerno oggi alle ore 18 contro i pari età dell'Aretusa. Secondo impegno domani, sabato 7 ottobre, alle ore 20 contro l'Endas Capua. Chiuderà la giornata, domenica 9 ottobre alle ore 11.45, il confronto con la Genea Lanzara. A completare il raggruppamento dei sanniti le formazioni della Pallamano Ragusa e del Conversano. Per l'occasione i giallorossini dovranno stringere i denti considerando che si presenteranno in formazione rimaneggiata a causa di squalifiche e infortuni. Troveranno dunque spazio anche alcuni componenti dell'under 17 e dell'under 15.

La Figh ha intanto reso noto anche il calendario del campionato di serie B maschile. In questo caso la Pallamano Benevento dovrà farsi valere in un girone a dieci squadre in cui sono presenti Gaeta, Fondi, Flavioni, Benevento, Genea Lanzara, New Capua, Endas Capua, HC Sannio, HandRoma e Polisportiva Gaeta. Debutto previsto il 6 novembre in trasferta contro il Fondi, l'esordio casalingo invece avverrà sabato 12 novembre al Pala Ferrara contro il Gaeta Sporting Club.