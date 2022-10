Volley, B1: l'Olimpia San Salvatore cede al quinto set contro la P2P Baronissi La compagine ospite si è imposta 20-18 in un quinto set ricco di emozioni.

C’è da lavorare e questo lo si sapeva. Lo sa l’ambiente, la società, le atlete e anche coach Francesco Eliseo che da ormai quaranta giorni lavora con un gruppo totalmente rivoluzionato rispetto alla passata stagione e che ha bisogno di qualche tempo in più per amalgamarsi, trovare equilibri e soprattutto metabolizzare gli schemi di una pallavolo giocata in modo veloce. Detto questo, l’esordio stagionale in Serie B1, Girone E, dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che tra le mura amiche del Palazzetto di via Cortopasso ha affrontato nel derby una coriacea e organizzata P2P Baronissi è comunque positivo.

Le scelte -Coach Eliseo si presenta all’appuntamento con quasi tutto il roster al completo – tribuna solo per il neo arrivo Ylenia Vanni, squalificata per un turno – e schiera Barbara Bacciottini al palleggio Picariello e Ascensao centrali, capitan Marino e Russo schiacciatrice con Luraghi nel ruolo di libero e Liuzzi in quello di opposto. Coach Ivan Castillo tecnico delle salernitane ha invece risposto schierando Alikaj, Fanella, Liguori, Silvestrini, Andeg, Simoncini e Vianello nel ruolo di libero.

La gara - Una gara per i deboli di cuore e infinita, quella andata in scena nel derby tra Olimpia Volley e P2P Baronissi. Una gara dai due volti per entrambe le formazioni: primi due set a vantaggio delle salernitane e rientro in partita – reazione da squadra che vuole diventare grande – per le telesine che acciuffano sul 2 a 2 le avversarie e capitolano solo al tie break grazie ai punti di una Silvestrini in grande spolvero dividendosi così la posta in palio. 2 punti per la truppa di Castillo e 1 punto per le ragazze del patron Antonio Campanile.

Nei primi due set (20-25 e 21 – 25, i parziali) la formazione di casa sembra lontana in alcuni aspetti dal mettere in difficoltà la P2P che invece riesce a giocare con ordine e a mantenere a distanza di sicurezza le ragazze di coach Eliseo che nel terzo set hanno un vero e proprio sussulto (25-15 per l’Olimpia) trovando le giuste distanze mentre le ospiti non riescono a rientrare in controllo di gara. Nel quarto set si è vissuto invece un vero e proprio groviglio di emozioni con l’Olimpia capace di piazzare la spallata vincente ai vantaggi (27-25) e portando la gara al tie break conclusosi in favore delle salernitane con il punteggio di 18-20.