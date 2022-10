Volley, B1: per l'Olimpia San Salvatore c'è ancora tanto lavoro da fare Dopo il punto conquistato all'esordio squadra e dirigenza pensano positivo.

L’esordio non è stato dei più felici. L’Olimpia San Salvatore Telesino è riuscita a portare a casa un punticino nel derby con la Polisportiva 2 Principati di Baronissi. Il match si era messo male ma la squadra di coach Eliseo è stata brava a rimetterlo in piedi.

“Non ci aspettavamo una gara del genere –ha spiegato il coach- siamo stati bravi e fortunati a rimetterla in piedi ma questo succede quando alleni un roster che ha al suo interno giocatrici che possono cambiare l’inerzia di una gara. Alla fine ci resta anche un po’ di amaro in bocca per qualche palla contestata e per l’errore commesso su qualche pallone che avrebbe potuto invece chiudere la contesa. C’è da lavorare, lo sappiamo, siamo una squadra nuova ma i miglioramenti potranno esserci e con cuore e grinta, lì dove non si arriva con la tecnica, potremo dire la nostra con tranquillità”.

Anche Ylenia Vanni ha commentato l’esito della sfida. “Il clima che si respira a San Salvatore è davvero bella, sono entrata subito nel vivo con un gruppo di ragazze eccezionali e sono pronta a dare il mio apporto alla squadra”.

Il presidente Campanile si ritiene soddisfatto. “Sono felice per la reazione che la squadra ha saputo trovare nel corso della gara che dimostra attaccamento al progetto e alla maglia. Siamo consapevoli della nostra forza, di quanto ci sia da lavorare per migliorarci perché siamo una formazione giovane e del tutto nuova che ha bisogno di tempo per trovare la sua completa maturazione. Voglio ringraziare le atlete per l’impegno e lo staff per il lavoro settimanale così come voglio dare il benvenuto a Ylenia Vanni che saprà darci quel know-how di esperienza e aiuto che sarà fondamentale in gare come queste e nel corso della stagione. Ci prendiamo questo punto, ci prendiamo l’applauso del nostro pubblico sempre caldo e rumoroso e ora testa alla prossima”.