Volley, B1: il derby campano sorride all'Olimpia San Salvatore Le telesine hanno espugnato il Pala Pittori di Torre Annunziata imponendosi per 3-0.

Pronto riscatto, dopo la sconfitta al tie-break nella prima di campionato contro la P2P Baronissi, per l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino. La truppa di coach Francesco Eliseo con una prova di assoluto spessore si è imposta per 3 set a 0 (22-25, 17-25, 20-25, i parziali) al PalaPittoni di Torre Annunziata contro la Givova Fiamma Torrese. La formazione telesina ha saputo trovare la giusta quadra fin dagli albori del match con Coach Eliseo che ha catechizzato le sue per tutta la gara. A dimostrazione che con il lavoro, la giusta concentrazione e la possibilità di poter ungere i meccanismi, le pantere potrebbero giocare un ruolo importante all’interno del torneo. Ora testa al prossimo match dove tra le mura amiche per la terza giornata del campionato nazionale di Serie B1 – Girone E, l’Olimpia affronterà l’ostica e capolista Farmacia Schultze Messina.

Le scelte - Francesco Eliseo fa scendere in campo Bacciottini al palleggio, Raquel Ascensao Silva nel ruolo di opposto, Karol Milano e capitan Alessandra Marino schiacciatrici, Marlene Ascensao Silva e Ylenia Vanny – all’esordio dopo aver scontato il turno di squalifica - al centro e Alessia Luraghi nel ruolo di libero. Coach Salerno decide invece di schierare capitan Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Cingolani, Azzurro, Capasso, Manto.

La gara - Partono subito forte le padrone di casa con Campolo che mette in crisi la retroguardia ospite – partita invece contratta - ed è il preludio di un primo set combattutissimo tra le oplontine e le sannite che, una volta prese le misure trovano il pari e poi mettono la freccia. La reazione della Fiamma Torrese arriva così come sperato dal pubblico di casa ed il controsorpasso è servito sul 14 a 12. Qui esce fuori la maturità dell’Olimpia Volley che non si disunisce e raggiunge il pari sul 20 a 20 prima di chiudere il set sul 25 a 22. Nel secondo set è sempre l’Olimpia San Salvatore Telesino a condurre il gioco con le oplontine che cercano in vano di ribaltare l’inerzia della gara che sembra ormai indirizzata ed in scioltezza, senza soffrire, le pantere si aggiudicano il game 25 a 17. Nel terzo ed ultimo set si ritrova una sorta di parziale equilibrio, le ragazze di coach Salerno vanno anche in vantaggio di due punti sul 18 a 16 ma l’Olimpia rientra in corsa in grande stile e chiude il set 25 a 20 conquistando così tre punti fondamentali per l’economia del campionato.

La classifica

VOLLEYRO CDPAZZI ROMA 6

FARMACIA SCHULTZE ME 6

P2P SIP&T BARONISSI SA 5

LU.VO BARATTOLI ARZANO 5

FOREX S.SALVATORE T. 4

NARCONON MELENDUGNO 3

GESAN COM FLY VOLL. TP 1

DUO RENT TERRASINI 0

UNITED VOLLEY POMEZIA 0

GIVOVA FIAMMATORRESE 0

ZERO5 CASTELLANAGROTTE 0

HUB AMBIENTE TEAMS CT 0

CAFFE TRINCA PALERMO 0 - ritirata