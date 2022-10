Olimpia San Salvatore, coach Elieso soddisfatto: "Stiamo lavorando bene" Le telesine hanno vinto per 3-0 il derby campano con la Fiamma Torrese.

La sconfitta all’esordio è servita per capire gli errori. Ecco perché in casa Olimpia San Salvatore telesino c’era la convinzione di poter fare molto bene nel derby in trasferta contro la Fiamma Torrese. “Mi aspettavo la prestazione vista in campo –ha commentato a caldo coach Francesco Eliseo – stiamo lavorando bene, stiamo trovando la giusta amalgama. Il risultato dei set è frutto sicuramente anche del tempo che stiamo vivendo, la Fiamma Torrese è una formazione attrezzata e sono sicuro che nel corso del campionato farà vedere di cosa è capace. Detto questo, non dobbiamo sminuire la portata della prestazione delle ragazze che è stata a tratti perfetta soprattutto nella gestione del muro/difesa mentre all’inizio siamo apparsi un po’ contratti ed imprecisi nelle ricostruzioni. La differenza l’ha fatta proprio questo, perché ripeto loro sono una buona squadra e se non giochi come oggi è difficile portare a casa il risultato. Ci godiamo la prestazione di squadra come ogni settimana, lavoreremo partendo dalla consapevolezza dei nostri mezzi, lavoreremo sui dettagli analizzando chi ci troveremo di fronte nella prossima sfida”.

Soddisfatta anche capitan Alessandra Marino. “Stiamo lavorando molto in palestra e ognuna di noi vuole dare sempre il massimo e il proprio contributo per raggiungere la vittoria. Vittoria che ci era mancata sabato scorso. È chiaro che essendo una squadra nuova abbiamo bisogno di affinare bene i meccanismi e conoscerci ancora meglio, ma siamo a buon punto. Sabato affronteremo Messina e sarà sicuramente una sfida stimolante, speriamo di metter su una bella pallavolo. Sappiamo di essere un gruppo abbastanza grintoso, ci diamo sostegno l’una con l’altra e questo fa la differenza. Certo, i momenti non saranno sempre semplici ma sono sicura che tutte avremo sempre il giusto atteggiamento e approccio alla gara, ma se ci sarà bisogno, da buon capitano, sarò pronta a dare un po’ di carica in più a tutte”.