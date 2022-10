Da un gruppo di amici parte la nuova avventura dell'ASD Bonea Luciano: "Per noi il calcio è della gente: da oggi lo sarà anche il Bonea”.

Rivive l'Asd Bonea, rifondato da una comitiva di amici, con a capo Omar Luciano. La società giocherà il campionato di Terza Categoria grazie a Mimmo D'Amelio che sarà direttore generale, Walter Russo vice presidente e Omar Luciano, imprenditore, designato presidente della società che ha voluto illustrare il progetto: “Sono di Bonea e profondamente legato al paese: quando con alcuni amici fraterni abbiamo saputo che la squadra di calcio stava per scomparire abbiamo deciso di cimentarci in questa avventura.

Non per una questione di visibilità o con secondi fini: non ne abbiamo bisogno, semplicemente perché crediamo che la squadra di calcio sia un simbolo, un presidio non solo sportivo, ma anche sociale.

Ci auguriamo che arriveranno vittorie e soddisfazioni, ovviamente, ma non è questo il punto: vogliamo che il Bonea diventi un centro di aggregazione del paese, che i ragazzi del posto abbiano la possibilità di giocare per la squadra del loro paese, che i cittadini abbiano la possibilità di sostenerla. E che i bambini possano venire al campo a divertirsi, tornando a sporcarsi di terra piuttosto che stare puliti ma presi dagli smartphone.

Il nostro progetto, in un momento in cui il calcio dilettantistico scompare dalle nostre comunità, vuole andare proprio nel senso contrario: in un paese come l'Italia in cui le più belle storie e i più bei ricordi ruotano spesso intorno a un pallone consumato e a un campo polveroso vogliamo ripristinare quell'icona senza esasperazioni. Per noi il calcio è della gente: da oggi lo sarà anche il Bonea”.