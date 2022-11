Olimpia San Salvatore, Eliseo: "Siamo una squadra nuova ma la strada è giusta" Bacciottini:"Sappiamo che in casa abbiamo sempre una responsabilità in più nei confronti dei tifosi"

La vittoria contro Castella Grotte ha dato morale all’Olimpia San Salvatore. La squadra di coach Eliseo ha giocato una buona gara e portato a casa l’intera posta in palio.

“Siamo all’inizio e stiamo lavorando. Più lavoriamo più ci amalgamiamo e più riusciamo a smussare i difetti e ad oleare i meccanismi. Siamo una squadra nuova ma la strada è quella giusta, dobbiamo solo tenere sempre alta la concentrazione e stare sul pezzo. Quando abbiamo fatto le cose preparate – ha dichiarato coach Francesco Eliseo – le abbiamo fatte bene anche nel secondo set dove probabilmente è stato sbagliato l’approccio. Dobbiamo migliorare, prendo questo secondo set perso come un momento di crescita. Deve farci capire che dobbiamo imparare a gestire alcune situazioni complicate e portarci a non rilassarci quando magari vinciamo il primo set in maniera agevole”.

Soddisfatta anche la palleggiatrice Barbara Bacciottini. “Abbiamo affrontato la gara sapendo che sarebbe servito il massimo per portare a casa i 3 punti perché questa è la nostra mentalità ad ogni partita. Era importante continuare a smuovere la classifica e lo abbiamo fatto portando a casa l’intero bottino. Nel secondo set abbiamo avuto un calo che credo possa essere superato con il lavoro quotidiano in palestra in modo da trovare automatismi utili nei momenti difficili delle partite. Vanno stabilizzati alcuni assetti che solitamente nascono con il tempo ed essendo una squadra del tutto nuova dobbiamo lavorarci. Sono nuova anche io qui e c’è differenza tra i campionati di A2 e di B1 sotto diversi aspetti, ciò che mi preme è cercare sempre di portare la mia esperienza al servizio della squadra. Penso però che abbiamo dimostrato di poter lottare contro ogni squadra del girone se troviamo costanza ed equilibrio. Affronteremo le prossime due gare casalinghe preparandoci in settimana giornalmente, come facciamo da inizio campionato. Sappiamo che in casa abbiamo sempre una responsabilità in più nei confronti dei nostri tifosi e colgo l’occasione per rinnovare l'invito a tutti per venire al palazzetto. Il nostro tifo si è dimostrato caloroso e sempre presente e per noi è un'arma in più”.