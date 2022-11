Volley, B1: l’Olimpia San Salvatore Telesino doma Pomezia Le telesine si sono imposte per 3-1e sono terze in classifica.

“You make me feel like I can fly. So high” cantano gli U2 in “elevation”. Potrebbe essere questa la colonna sonora dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che nella quinta giornata del campionato nazionale di Serie B1, girone E, batte per 3 set a 1 (23-25 25-17 25-23 25-22,

questi i parziali) lo United Pomezia Volley e continua a rimanere in scia di Arzano e Farmacia Schultze Messina rispettivamente seconda e prima in classifica e distanti ora 1 e 2 punti. Insomma, vola in alto l’Olimpia del patron Antonio Campanile e continua a stupire. Da

rivedere però c’è l’impatto con la gara. L’Olimpia infatti concede un set alle laziali prima di ritrovare giusta attenzione, gioco e ordine. Una gara che segna però la crescita costante della formazione telesina e certifica il lavoro certosino di Eliseo e del suo staff in un campionato che già in queste prime giornate appare equilibratissimo. Una vittoria – la prima in casa – che da continuità alle ragazze – dopo il colpo esterno della settimana scorsa a Castellana – che sabato prossimo sempre tra le mura infuocate del Palazzetto di via Cortopasso affronteranno la Duo Rent Terrasini sempre ostica da affrontare per le telesine.

Le scelte - Coach Eliseo manda in campo la miglior formazione possibile con Barbara Bacciottini in cabina di regia, Raquel Ascensao Silva nel ruolo di opposto, Ylenia Vanni e Marlene Ascensao Silva al centro, Kerol Milano e capitan Alessandra Marino come batteria di attaccanti e Alessia Luraghi nel ruolo libero. Spazio a gara in corso anche per Lorenza Russo e Donatella Fuoco. A disposizione Picariello, Maresca, Romano e Borrelli. Coach Lacasella manda in campo Corvese, Frasca, Liguori, Palermo, Oggioni, Viglietti e Lanzi nel ruolo di libero. Spazio poi anche per Bigioni e Grossi. Restano fuori invece Zannoni, Prete, Mordecchi, Prati, Marcelli.

La gara - Partenza diesel per l’Olimpia che soffre l’avvio a muso duro dello United Pomezia. Le ragazze di Eliseo tentano di restare sempre incollate alle pontine in un set che appare sempre sul filo dell’equilibrio fino a quando lo strappo delle ospiti e qualche errore presentano il conto. Infatti, sono proprio le pometine ad accaparrarsi il set con il punteggio di 25 a 23. Nel secondo set esce fuori la forza e tutto l’orgoglio dell’Olimpia spinta da un tifo incessante e caldissimo. Il Palazzetto si trasforma in uno stadio sudamericano e Marino e compagne si lasciano trascinare giungendo anche ad un vantaggio di +7 sulle avversarie. La reazione della formazione laziale non arriva e l’Olimpia pareggia il conto set vincendo 25 a 17. Il terzo set è al cardiopalma. Le pontine sembrano aver ritrovato smalto, l’Olimpia sembra calare pur macinando gioco e vanno sotto nel momento probabilmente peggiore del set (22 a 19 per il Pomezia).

La reazione delle padrone di casa arriva però veemente con Eliseo che catechizza e striglia le sue senza un attimo di tregua. La parità arriva sul 23 – 23 e il guizzo di Raquel Ascensao consente il sorpasso vincente per l’Olimpia spegnendo le velleità della formazione

ospite. 2 a 1 e set vinto dall’Olimpia 25 a 23. Nel quarto e ultimo set sembra non esserci storia. L’Olimpia martella in maniera incessante la retroguardia ospite con Marino, Milano, Ascensao e Vanni. Proprio quando il risultato sembra ormai in cassaforte c’è però la reazione d’orgoglio delle pometine che riescono a rientrare in partita. Uno sforzo vano visto che il gap è difficilmente colmabile e l’Olimpia chiude il set sul punteggio di 25 a 22. La formazione di Eliseo si conferma così in un grande momento di forma: seconda vittoria consecutiva dopo

quella in trasferta a Castellana e segnale forte alle avversarie. Tre punti che peseranno sull’economia finale del torneo e che lanciano un messaggio chiaro: a San Salvatore non si passeggia. Ora sabato la possibilità di dare nuova continuità di risultati. Infatti, a San Salvatore

Telesino arriva la Duo Rent Terrasini: fischio d’inizio alle ore 17.00.

La classifica

FARMACIA SCHULTZE ME – 12pt

LU.VO BARATTOLI ARZANO – 11pt

OLIMPIA VOLLEY SAN SALVATORE T – 10pt

VOLLEYRO CDPAZZI ROMA – 9pt

NARCONON MELENDUGNO – 6pt

P2P SIP&T BARONISSI – 6pt

UNITED VOLLEY POMEZIA – 5pt

GESAN COM FLY VOLLEY MARSALA – 5pt

DUO RENT TERRASINI – 4pt

HUB AMBIENTE TEAMS CATANIA – 3pt

ZERO5 CASTELLANAGROTTE – 2pt

GIVOVA FIAMMATORRESE – 2pt

CAFFE'TRINCA PALERMO – 0pt (ritirata)