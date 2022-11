ASD Paduli Volley, la stagione è iniziata con l'under 14 La società è attiva su tutti i fronti dopo essersi rinnovata.

Con la prima gara contro il Cusano Volley si è aperta la stagione agonistica dell’ASD Paduli Volley 2006. Le ragazze dell’Under 14 hanno dato il via alla nuova stagione sportiva che vede coinvolte anche l’under 16 femminile (entrambe le squadre femminili sono guidate da Ida La Rocca) e la prima squadra maschile che, dopo anni di assenza, parteciperà al campionato di Prima Divisione del Comitato Territoriale Irpinia-Sannio, con 17 atleti tutti appartenenti alla comunità locale.

La società padulese ritrova alla guida da presidente Domenico Minicozzi che con il consiglio direttivo composto dal vicepresidente Giuseppina Verlingieri e dai consiglieri, Mauro Amato, Francesco Falace, Vincenzo Ferravante, Ida La Rocca, Luigi Patierno e Gerardo Ranaldo si è ristrutturata dopo le difficoltà dovute alla pandemia e ha raggiunto già diversi risultati inattesi con oltre 70 tesserati, tutti della piccola comunità padulese. Tale successo è dovuto alle numerose iniziative estive come il torneo di Beach Volley e il Memorial Antonio Minicozzi, in onore del primo storico presidente di pallavolo a Paduli, grazie al quale la società è riuscita a coinvolgere molti giovani del paese e anche moltissimi ex atleti degli anni ’80 e ’90 provenienti da tutta la provincia che hanno conosciuto e stimato lo storico presidente.

L’attività pallavolistica svolta dal Paduli Volley è strutturata in corsi giovanili divisi in 3 gruppi dai 7 ai 15 anni da cui nascono le iniziative dei campionati femminili under 14 e under 16 e il campionato S3 primo e secondo livello in cui la squadra padulese conduce la classifica del primo livello con 5 punti a seguito del bel risultato ottenuto alla prima tappa domenica 6 novembre a Montefusco. L’under 14 per la stagione 2022/2023 è inserita nel girone B con Cusano Volley, Pallavolo Telese, Sportland Montesarchio e Accademia Volley BN.

Nella prima giornata di campionato, le ragazze dell’under 14 sono state sconfitte sul campo di casa per 3-0 da una compagine affiatata e ben messa in campo. La squadra padulese di Ida La Rocca, tuttavia, non ha sfigurato, mettendo in campo tutte le energie e mostrando buone giocate al pubblico di casa accorso numeroso alla gara.

A seguito di un primo set abbastanza equilibrato dove le gialloblu hanno ceduto solo nel finale con il punteggio di 21-25 nel secondo parziale la squadra di casa è entrata in campo un po’ compassata e ha ceduto il passo alle ospiti le quali hanno preso il largo chiudendo sul parziale di 14-25. Ritornate in campo per il terzo set le ragazze di Mister La Rocca hanno combattuto punto su punto fino alla

fine del parziale che si è chiuso sul 22-25, mollando solo nella parte finale.

Nonostante il risultato la squadra padulese ha dimostrato di saper stare bene in campo e di poter ben figurare nel girone. Ampi sono i margini di miglioramento per una squadra giovane e ancora in fase di assestamento. Il prossimo appuntamento per l’ASD Paduli Volley è per domenica 20 novembre per la prima giornata del campionato di Prima Divisione Maschile alle ore 10:30 nella palestra di Paduli contro il Liverini di Cusano Mutri.