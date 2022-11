Pallamano, serie B: il Benevento e l'Handball Club Sannio si giocano il derby Appuntamento domenica alle 10:30 sul campo di Cerreto Sannita.



Il derby della terza giornata di campionato contro l'Handball Club Sannio si avvicina per la Pallamano Benevento che domani (domenica 20 novembre) alle ore 10.30 sarà di scena in trasferta a Cerreto Sannita. La settimana è stata affrontata con la massima concentrazione dai ragazzi di Andrea Sangiuolo, complice la bella affermazione casalinga contro lo Sporting Club Gaeta.

Il terzino Andrea Schipani è stato tra i protagonisti di quel successo, una bella soddisfazione al rientro in campo dopo il forfait della prima giornata: "Sono felice di poter dare una mano ai miei compagni. Rimanere fuori sia in Youth League che nella sfida di Fondi è stata dura, ma con il Gaeta abbiamo fatto tutti una buona partita soprattutto in fase difensiva. In attacco a mio avviso si è sbagliato troppo nelle conclusioni e negli ultimi passaggi. Un motivo in più per fare bene nel prossimo appuntamento"

Secondo Schipani occorrerà pazienza vista l'età media molto bassa del roster: "Siamo un gruppo giovane, quasi tutti abbiamo sedici o diciassette anni. La società ha scelto questo campionato per permetterci di crescere al meglio e accumulare esperienza in campionato, cosa che in A2 sarebbe stata difficile. Sul piano personale mi aspetto di colmare alcune lacune che ho evidenziato nelle due fasi, sono molto motivato".

Andrea Sangiuolo aveva evidenziato recentemente la duttilità del giocatore classe 2005: "Le parole del mister mi fanno molto piacere. Il mio ruolo principale è quello di terzino destro ma se alla squadra serve posso giocare sia da centrale che da ala destra. Sono a completa disposizione".

L'evento alle porte non è di quelli banali: "Credo che il derby sarà una partita sentita ma molto corretta. Una sfida carica di agonismo, di quelle belle da giocare, che ti danno ulteriori motivazioni. Ce la metteremo tutta per portare a casa la vittoria".