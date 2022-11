GG Team Wear Benevento 5, Milucci regala tre punti con un gol nel finale Vittoria fondamentale per la squadra di Nitti che nel primo tempo aveva trovato il doppio vantaggio.

Emozionante è il termine giusto per raccontare il finale del match tra il GG Team Wear Benevento 5 e la Polisportiva Futura. Partita fondamentale per il cammino dei sanniti nel torneo di A2 e risolta praticamente all’ultimo respiro da Milucci. Un gol scaccia ansie. Una rete che ridà morale e convinzione nella rincorsa alla zona play off che deve essere l’obiettivo.

La squadra di Nitti si è imposta per 3-2 ma ancora una volta ha dovuto sudare le famose sette camicie. L’inizio era stato esaltante. Il Palatedeschi ha gioito per ben due volte nei primi nove minuti. A regalare il doppio vantaggio ci ha pensato Arvonio, uno di quegli atleti da cui tutti si aspettano la giocata che può fare la differenza. Sul 2-0 però è mancato ancora una volta il colpo del ko. La Polisportiva Futura ne ha approfittato accorciando prima le distanze con Morgade, poi ad inizio ripresa ecco il clamoroso pareggio firmato da Cividini.

Nitti in quel momento è stato bravo a tenere unita la squadra che ha visto sfumare il doppio vantaggio. Inevitabilmente i punti persi per strada nei match precedenti saranno tornati alla mente a chi va in campo, ma a cancellare tutti i fantasmi del passato di ha pensato Enzo Milucci. Il suo gol praticamente all’alba dell’ultimo minuto ha consegnato al GG Team Wear Benevento 5 la meritata vittoria e soprattutto tre fondamentali punti in classifica.