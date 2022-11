Volley, B2: l'Accademia respira col 3-0 al Colleferro Ora la squadra di coach Ruscello ha due punti di margine sulle zona salvezza.

Torna subito alla vittoria l'Accademia Volley che ieri pomeriggio ha superato alla Palestra Rampone il Volley Colleferro (LT) con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-17, 25-18) nell'ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Un successo largo e mai in discussione per il sestetto giallorosso che, contro il fanalino di coda del torneo, ha sfruttato l'occasione di lasciarsi alle spalle lo stop di sabato scorso al tie break con Pontecagnano e dare nuovamente respiro alla classifica. Solo all'inizio del match la squadra ha tardato ad entrare in partita, rincorrendo l'avversario fino al 12-14. Da quel momento solo Accademia, con il lunghissimo turno al servizio di Diago Silva (nove punti in battuta per lei in partita!) che ha accompagnato le padrone di casa fino alla vittoria del primo set con un parziale di 13-0. Netti i parziali anche delle altre due frazioni, con l'Accademia che trascinata da una straripante Dell'Ermo ha condotto la gara fino al termine, nonostante la grande generosità di un avversario che ha provato in tutti i modi a creare grattacapi alle padrone di casa ma senza mai dare l'impressione di poter ribaltare le sorti del match.

Con i tre punti conquistati, l'Accademia fa un bel balzo in avanti in classifica arrivando a quota dieci punti, +2 sulla zona salvezza. Il dato più confortante tuttavia è un altro: se si considera che tutti i punti sono stati raccolti nelle ultime cinque partite, tra l'altro con più di un rammarico nelle due sconfitte al tie break, la squadra, da un mese a questa parte, viaggia ad una media di due punti a partita e, soprattutto, ha dimostrato di poter giocare alla pari anche contro avversari più quotati, lasciandosi definitivamente alle spalle l'opaco inizio di stagione. Tutti fattori, questi, che lasciano ben sperare per il prosieguo del campionato.

L'Accademia tornerà nuovamente in campo sabato prossimo, questa volta in trasferta, contro la Futura Terracina (LT), prima partita di un trittico di gare decisamente impegnativo che accompagnerà le giallorosse fino alla sosta di Natale.