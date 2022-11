Scherma Paralimpica, Pasquino pronta per gli Europei di Varsavia La sannita va a caccia di medaglie pesanti nella competizione continentale.

E’ tutto pronto a Varsavia dove martedì 29 novembre scatteranno i Campionati Europei di scherma paralimpica. Tra le Nazioni più attese c’è sicuramente l’Italia che è pronta a dare l’assalto al podio in tutte le specialità con uomini e donne. Saranno 15 gli atleti azzurri in gara. Il coordinatore del settore Dino Meglio e i tre responsabili d’arma, Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola, hanno fatto le proprie scelte scegliendo tra giovani in grande crescita ed elementi di consolidata esperienza in campo internazionale. Tra le convocate c’è anche la sannita Rossana Pasquino. La Professoressa è reduce da due buone prove nelle prime due uscite in Coppa del Mondo e vuole fortemente essere protagonista agli Europei.

La squadra maschile sarà composta da Matteo Betti, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci e Leonardo Rigo. Tra le donne convocate Alessia Biagini, Sofia Brunati, Julia Markowska, Veronica Martini, Andreea Mogos, Rossana Pasquino e Loredana Trigilia



CAMPIONATI EUROPEI PARALIMPICI 2022 – Varsavia, 29 novembre/4 dicembre 2022

CALENDARIO E AZZURRI IN GARA

Martedì 29 novembre

Ore 9:00 – Spada maschile categoria A (Betti, Dei Rossi, Giordan, Lambertini)

Ore 9:00 – Sciabola femminile categoria B (Markowska, Pasquino)

Ore 13:00 – Spada maschile categoria B (Massa, Paolucci)

Ore 13:00 – Spada maschile categoria C (Rigo)

Ore 13:00 – Sciabola femminile categoria A (Mogos, Trigilia)

Mercoledì 30 novembre

Ore 9:00 – Spada maschile a squadre (Lambertini, Giordan, Dei Rossi, Massa)

Ore 9:00 – Sciabola femminile a squadre (Markowska, Pasquino, Mogos, Trigilia)

Giovedì 1 dicembre

Ore 9:00 – Fioretto maschile categoria A (Betti, Lambertini)

Ore 9:00 – Spada femminile categoria B (Biagini, Pasquino)

Ore 13:00 – Fioretto maschile categoria B (Cima, Massa)

Ore 13:00 – Fioretto maschile categoria C (Rigo)

Ore 13:00 – Spada femminile categoria A (Brunati, Martini)

Venerdì 2 dicembre

Ore 9:00 – Fioretto maschile a squadre (Betti, Cima, Lambertini, Massa)

Ore 9:00 – Spada femminile a squadre (Biagini, Brunati, Martini, Pasquino)

Sabato 3 dicembre

Ore 9:00 – Sciabola maschile categoria A (Dei Rossi, Giordan)

Ore 9:00 – Fioretto femminile categoria B (Biagini)

Ore 13:00 – Fioretto femminile categoria A (Mogos, Trigilia)

Ore 13:00 – Sciabola maschile categoria B (Paolucci)

Domenica 4 dicembre

Ore 9:00 – Fioretto femminile a squadre (Biagini, Mogos, Trigilia)

Ore 9:00 – Sciabola maschile a squadre (Dei Rossi, Giordan, Paolucci)

LA DELEGAZIONE

Presidente FIS: Paolo Azzi

Capo delegazione: Alberto Ancarani

Atleti convocati: Matteo Betti, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Gianmarco Paolucci, Leonardo Rigo

Atlete convocate: Alessia Biagini, Sofia Brunati, Julia Markowska, Veronica Martini, Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia

Coordinatore paralimpico: Dino Meglio

Responsabili d’arma: Marco Ciari (sciabola), Francesco Martinelli (spada), Simone Vanni (fioretto)

Staff tecnico: Amedeo Giani, Antonio Iannaccone

Sparring: Alessandro Paroli

Medico: Gianvito Rapisarda

Fisioterapista: Christian Lorenzini

Tecnico delle armi: Stefano Formenti