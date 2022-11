Olimpia San Salvatore, Eliseo: "Dobbiamo lavorare tanto" Il coach delle telesine non si nasconde dopo il ko contro Meledugno.

Il ko contro Meledugno ha lasciato tanta amarezza all’Olimpia San Salvatore Telesino. Un netto 3-0 che non lascia spazio a commenti positivi sulla prestazione delle padrone di casa. Uno dei più amareggiati è sicuramente coach Francesco Eliseo che non dimentica però i grandi meriti delle avversarie.

“Voglio fare i complimenti a Melendugno che ha preparato la partita alla grande. Al momento abbiamo poche soluzioni ma questo non è un alibi. Si doveva fare molto meglio cercando di essere più incisivi in battuta e in attacco. Questo ci è riuscito a tratti nel corso della gara. Un po’ meglio nel terzo set ma complice anche un loro calo. Al momento però la disamina è carica di nervosismo. Abbiamo tanto, tanto da lavorare e dovremmo farlo senza risparmiarci”.

La squadra intanto è tornata a lavorare per preparare la prossima sfida che propone il calendario del girone E di serie B1. Le telesine dovranno affrontare la trasferta di Roma per sfidare il giovane e temibile Casal de Pazzi, squadra che attualmente ha un punto in più di quella guidata da coach Eliseo.