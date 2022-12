Benevento 5 in terra siciliana per conquistare i tre punti I giallorossi fanno visita sabato alle 16 al Piazza Armerina penultimo in classifica.

Semplicemente decisiva. La lunga trasferta che attende il Benevento 5, chiamato a far visita al Piazza Armerina, squadra in provincia di Enna, è una partita fondamentale per il proseguo della stagione. Dopo la bella vittoria interna contro la Polisportiva Futura, arrivata però solo all’ultimo respiro con un gran gol di Milucci, bisogna tornare al successo lontano dalle mura amiche del Palatedeschi. I siciliani sono in difficoltà. Fino ad ora hanno conquistato solo due punti, e una squadra come quella di coach Nitti che punta ad un posto nei play off, non può tornare dal lungo viaggio in Sicilia senza aver fatto bottino pieno. Servirà tanta concretezza e soprattutto partire forte, mettere subito alle strette la squadra sicula e sfruttare al meglio la superiorità tecnica e tattica.

Vega e compagni hanno dimostrato anche nei big match di valere qualcosa in più dell’attuale classifica che li vede poco fuori dai play off. Del match di sabato alle 16:00 in terra siciliana ha parlato attraverso i canali societari Alex Gonzalez. “Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro dopo l'ottima vittoria contro la Futura. Stiamo migliorando giorno dopo giorno, imparando anche dagli errori precedenti. Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti. Piazza Armerina? Sarà una gara difficile con una trasferta complessa, loro hanno una classifica bugiarda. Ho giocato da avversario lì per due anni e conosco bene le insidie del match. Dobbiamo avere una concentrazione massima per evitare pericoli- Non sono ancora arrivato al top della forma, ho avuto qualche infortunio che mi ha fermato - conclude lo spagnolo. - Ma sento la fiducia del mister e della società, i compagni mi hanno aiutato a rientrare e pian piano sto aiutando tutti e giocare come so".