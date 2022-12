Scherma Pralimpica, Europei: la Pasquino chiude con un quinto posto Nella prova a squadre di spada le azzurre sono state eliminate dalla Francia nei quarti di finale.

E’ terminata con un quinto posto nella prova a squadre di spada l’avventura di Rossana Pasquino ai Campionati Europei di scherma paralimpica andati in scena ad Anversa.

Dopo le tre medaglie in altrettante gare, due individuali e una col quartetto nella sciabola, la sannita non è riuscita a fare il poker con le compagne Sofia Brunati, Alessia Biagini e Veronica Martini. Azzurre eliminate nei quarti di finale dalla fortissima Francia che non ha lasciato scampo alla squadra italiana sconfitta 45-22.

Il bilancio finale per la Pasquino resta comunque eccezionale. La sannita torna a casa con tre medaglie, due d’argento e una di bronzo, e punti pesantissimi in vista della corsa verso la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – SPADA FEMMINILE A SQUADRE – Varsavia, 2 dicembre 2022



Quarti di finale

Francia b. ITALIA 40-22

Classifica: 1. Polonia, 2. Ungheria, 3. Ucraina, 4. Francia, 5. ITALIA

ITALIA: Sofia Brunati, Rossana Pasquino, Alessia Biagini e Veronica Martini