Olimpia San Salvatore, Eliseo: "Essere a ranghi ridotti non è un alibi" “La partita di domenica è fondamentale per smuovere la classifica".

In casa Olimpia San Salvatore Telesino è il momento di ritrovare serenità e fare risultato. La sconfitta contro il Vellyrò è stata la terza consecutiva. Coach Eliseo ha analizzato come al solito con lucidità le cause.

"Abbiamo giocato contro una squadra giovane che esprime una gran bella pallavolo. Tutto questo però è stato facilitato dal nostro approccio alla gara e dalla bassa qualità della nostra battuta. Abbiamo sofferto tanto a muro/difesa e abbiamo sofferto tantissimo anche in ricezione. Non voglio dilungarmi più tanto, la verità è che non c’è stata storia. Dobbiamo uscire da questo momento buio e per farlo conosco un solo metodo: lavoro, lavoro, lavoro. Solo questo può portarci a migliorare lì dove pecchiamo e a fare risultato. È anche vero che in questo momento siamo un po’ a ranghi ridotti ma questo non è assolutamente un alibi. Anzi, questo dovrebbe spingere le ragazze a dare qualcosa in più per sopperire alle mancanze che abbiamo”.

Nel prossimo turno, contro le siciliane della Gesan Com Fly Volley Marsala, bisogna invertire la rotta. “La partita di domenica è fondamentale per smuovere la classifica, fare morale e archiviare questa mini crisi. Sarà una settimana di lavoro duro e sacrificio. Dalle ragazze mi aspetto concentrazione massima perché davvero si tratta di una sfida fondamentale per il prosieguo del torneo”.

Eliseo è un tecnico esperto che sa gestire questi momenti, ecco perché l’Olimpia San Salvatore può ancora ritrovare la strada giusta dopo tre partite da incubo.