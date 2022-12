Volley, B2: Accademia al Rampone con il VOV Oplonti Fischio di inizio sabato alla Palestra Rampone di Benevento fissato alle ore 18.30.

Impegno di campionato casalingo per l’Accademia Volley. Domani pomeriggio le giallorosse affronteranno il Vesuvio Oplonti (NA) nella gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie B2. La formazione benventana proverà a riscattare lo stop di sette giorni fa con la Futura Terracina (LT), ma si troverà di fronte una delle squadre più in forma del torneo. La squadra napoletana, infatti, occupa il secondo posto solitario in classifica, dopo l'exploit di sabato scorso con la Volare Benevento, a conferma non solo dell'ottimo momento di forma delle oplontine ma anche del valore di una squadra che non può più essere definita una sorpresa.

Per l'Accademia si tratta quindi di una gara decisamente impegnativa, nonché ultimo impegno casalingo dell'anno. La prossima settimana, infatti, l'Accademia sarà di scena a Villaricca (NA) contro le padrone di casa dell'Ancis, altro test in salita che precederà, poi, la sosta natalizia. A parte la capolista Santa Lucia (RM), protagonista di un cammino a sè essendo anche l'unica squadra a punteggio pieno e con un margine già importante sulla seconda, in campionato regna grande equilibrio sia in testa che in coda e pertanto può davvero succedere di tutto in ogni gara, anche contro i favori del pronostico.

Fischio di inizio alla Palestra Rampone di Benevento fissato alle ore 18.30.