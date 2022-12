GS Meomartini, doppio successo per i sanniti L'ultimo impegno dell'anno il 23 dicembre in trasferta a Pozzuoli.

E’ quasi tempo di riposo per la squadra di Promozione maschile del G.S. Meomartini: gli impegni dell’anno 2022, infatti, termineranno, in trasferta a Pozzuoli, il 23 dicembre.

Intanto, negli ultimi cinque giorni la squadra allenata da coach Massimiliano Tipaldi ha affrontato una trasferta a Mondragone (vinta col punteggio di 47 - 71) ed una importantissima vittoria casalinga, martedì 20 dicembre, contro il Game Time Fuorigrotta, col punteggio di 64 – 51. A Mondragone, venerdì 16 dicembre, il G. S. Meomartini ha sconfitto la squadra di casa, comandando nel punteggio dall’inizio alla fine. Il risultato finale non è stato mai in discussione e coach Tipaldi ha potuto ruotare maggiormente gli atleti a sua disposizione, anche in vista del big match in programma. I beneventani, infatti, ieri sera hanno affrontato il Game Time Fuorigrotta, capolista, imbattuta dopo 8 turni di campionato. La partita si è dimostrata subito molto equilibrata, ma è stato evidente che gli atleti del presidente Stefano Capitanio avrebbero potuto provare a portare a casa i due punti.

Infatti, nonostante la prima metà della gara sia stata tesa e piena di errori, il che ha portato la squadra di casa anche a -16, i beneventani non hanno mai perso lucidità e sono riusciti a non far prendere il largo a Fuorigrotta, andando al riposo lungo sul 20 – 29.

Dal terzo periodo in poi, l’ottima difesa di Laudando e compagni ha impedito agli ospiti di trovare agevolmente la via del canestro, come dimostrano i soli 22 punti realizzati dal Game Time Fuorigrotta nella seconda metà di gara.

Il G.S. Meomartini, invece, è riuscito, soprattutto nell’ultimo quarto chiuso col parziale di 29 – 7, a trovare buone soluzioni offensive ed a sfruttare al meglio i tiri liberi ottenuti.

In casa Meomartini doppia cifra per Vincenzo Musto (20 punti) e Giovanni Campanelli (12 punti). Dopo la trasferta a Pozzuoli del 23 dicembre, la Meomartini tornerà in campo, a Benevento, domenica 8 gennaio alle 18.30, contro AICS Basket Caserta.

Di seguito il tabellino del G.S. Meomartini contro Fuorigrotta: Campanelli G. 12, Campanelli I. 9, Castracane, Cotugno, Del Sordo 7, Donatiello 2, Iannella 6, Laudando 6, Maddaloni 2, Manganiello, Musto 20, Sorda.