Il GG Team Wear Benevento 5 è caduto a Canosa Sanniti subito sotto e costretti a rincorrere, i pugliesi si sono imposti per 3-2.

Al Pala Lagrasta di Canosa di Puglia il GG Team Wear Benevento 5 è caduto ancora. Lontano dalle mura amiche la squadra di coach Nitti ha ceduto il passo ai pugliesi che si sono imposti per 3-2.

Match difficile come era prevedibile. I padroni di casa hanno sbloccato subito la partita. Ancora una volta capitan Vega e compagni sono stati costretti a rincorrere e giocare con la spada di Damocle di non poter più sbagliare. Il gol di Ique ha cambiato la partita e nella ripresa ci ha pensato Subrizio a trovare il varco giusto per il raddoppio.

Sotto 2-0 il GG Team Wear Benevento 5 è riuscito a tornare in partita con il gol, ormai è una piacevole abitudine, di Gennaro Rennella. Ma nel finale a chiudere la sfida ci ha pensato Lupinella che a meno di due minuti dalla sirena ha siglato il 3-1 che ha tagliato le gambe ai giallorossi. Inutile, infatti, la rete a nove secondi dal termine di Francesco Brignola. Era troppo tardi per tentare di agguantare almeno un pareggio.