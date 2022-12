TC 2002 Benevento, Vilardo lascia il tennis giocato Il giocatore calabrese ha difeso i colori del circolo del direttore tecnico Antonio Leone.

Nelle ultime due stagioni ha giocato, portando ottimi risultati, con il Tennis Club Benevento nel torneo di serie B. La stagione 2022 è stata la sua ultima nel circuito. Francesco Vilardo ha deciso di dire stop, di appendere la racchetta al chiodo e sedersi in panchina. Il giocatore calabrese ha giocato poco dopo la fine del suo impegno con la squadra del direttore tecnico Antonio Leone. Le ultime apparizioni in estate, poi qualche settimana fa la decisione comunicata con un bel post su Instagram.

“Ho sognato, ho vissuto. C'è Vita senza sogni? Ho viaggiato, ho visitato luoghi e culture diverse. Ho stretto amicizie senza confini. Ho gioito, ho sofferto. Ho raggiunto obiettivi, ho fallito. Ho sbagliato, ho imparato! Mi sono evoluto! È stato un viaggio lungo e davvero incredibile! Ne ho assaporato ogni attimo...

Qualche giorno fa leggevo questa frase su un libro: "Vivere generando ricordi indelebili significa vivere per sempre." Bè ad oggi di ricordi indelebili ne ho accumulati già tantissimi. Ho riposto centinaia di esperienze vissute in giro per il mondo in una valigia stracolma, pesante ma non di certo ingombrante. Anzi...

Grazie infinite a chiunque ne abbia preso parte in tutti questi anni, ma soprattutto alla mia famiglia. Senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile. Non sarei la persona che sono oggi. Grazie a mia moglie, non potevi arrivare prima? Ai miei allenatori, ai miei amici, e a tutti i compagni di allenamento e di avventure.

Grazie davvero a tutti, finanche a quegli sconosciuti con i quali mi sono scambiato anche un solo sguardo, su un aereo, un tram, un bus, chissà dove nel mondo. Sì, anche da questo ho imparato...

Nella valigia ci ho messo proprio tutto. La mia ricchezza! E diamine quanto ne vado fiero ed orgoglioso! Ed ora, seppure in forma diversa, non più da giocatore ma da allenatore e padre, continuerò a sognare e vivere con la forte e piena consapevolezza di poter sempre riaprire quella valigia, attingerne e trasmetterne i contenuti a chiunque ne avrà mai voglia. Sicuramente la mia amata figlia Isabel, da poco venuta al mondo, sarà privilegiata in questo. Nuova sfida iniziata.”

Vilardo inizierà la nuova avventura da tecnico con l’Enjoy Tennis Center di Roma dove potrà lavorare e trasmettere la sua grande esperienza fatta di tanti viaggi, sfide avvincenti e rapporti umani creati da un ragazzo che nell’ambiente è sempre stato ben voluto.