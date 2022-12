Natale in compagnia dell’ASD Paduli con il Christmas in Volley La società padulese continua a lavorare sul territorio con tante iniziative di successo.

Nonostante le festività natalizie non si è fermata l’attività del Paduli Volley che ha coinvolto la comunità padulese in diverse iniziative volte alla solidarietà e alla condivisione. Il 20 dicembre, infatti, la società ha portato nella palestra dell’istituto Falcetti i tesserati più piccoli

e i loro genitori. Nel primo incontro i bambini del minivolley hanno preso parte ad una dimostrazione pallavolistica coadiuvati dai loro genitori per un’esperienza di gioco condivisa; successivamente i ragazzi dell’under 14 e dell’under 16 hanno giocato contro le mamme per una sfida tra generazioni.

Durante l’evento si è dato spazio alla solidarietà con l’iniziativa rigiochiamoci attraverso la quale è avvenuta una raccolta di giocattoli nuovi e usati per i bambini meno fortunati della comunità padulese. Tutti i giocattoli raccolti, infatti, sono stati donati all’ufficio politiche sociali del Comune di Paduli.

Si è conclusa invece ieri 28/12 la due giorni del torneo natalizio volto a coinvolgere tutta la comunità padulese che ha risposto, come sempre, numerosa. Quattro le squadre che si sono affrontate all’insegna della compagnia e del divertimento e che hanno richiamato in palestra diverse persone a vivere un momento di sport e convivialità durante il quale la dirigenza ha augurato a tutti un buon 2023.

La società, inoltre, sta continuando a portare avanti glia allenamenti con tutte le sue squadre in vista della ripresa dei campionati già a partire dal 4 gennaio con un calendario molto intenso per tutte le compagini padulesi.