CT San Giorgio del Sannio, continuano le soddisfazioni a livello giovanile Al Coutry Club di Avellino è andato in scena il torneo di Natale.

Si è svolto mercoledì 28 dicembre il torneo di Natale targato Country Tennis Avellino grazie al quale i ragazzi della Scuola Tennis del CT San Giorgio del Sannio ed alcuni piccoli tennisti della pre-agonistica hanno avuto la possibilità di gareggiare con gli allievi del Country Sport Avellino e del Tennis Club Mercogliano. Un'ottima occasione per trascorrere un pomeriggio all'insegna del confronto e del divertimento.

Bravissimi tutti per l'impegno ed i miglioramenti mostrati in campo, ma una menzione speciale per Gabriele Rillo (2012), vincitore della categoria Super Green, e Michelangelo Liucci (2014), che riesce ad aggiudicarsi il primo posto nella categoria Green. Da sottolineare anche le semifinali raggiunte da Mahi Sonia (2011), Ranauro Alessandro (2009), Nicolò Giangregorio (2010) e Stanislao Cuciniello (2013).

Un ringraziamento speciale ai maestri del Country Tennis Avellino per la fantastica giornata di tennis organizzata, ai genitori dei ragazzi per la disponibilità mostrata in tutte le iniziative che vengono proposte e ai fantastici tecnici Francesco Barile e Maddalena Gaeta.