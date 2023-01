Scherma Paralimpica, Pasquino in raduno a Tirrenia Terminerà oggi il primo collegiale della squadra guidata da Dino Meglio.

Il Centro di Preparazione Olimpica del CONI a Tirrenia sta ospitando in il primo collegiale del 2023 della Nazionale di scherma paralimpica. Azzurri in raduno per preparare al meglio i prossimi appuntamenti tra cui spunto soprattutto la tappa di Coppa del Mondo a Washington. Il Coordinatore del settore paralimpico Dino Meglio, insieme ai Responsabili d’arma Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto, stanno guidando questo primo appuntamento del 2023 che terminerà proprio oggi. Ritrovarsi dopo le feste natalizie era importante soprattutto per capire la condizione degli atleti in vista della partenza per gli Stati Uniti dove si gareggerà dal 14 al 17 gennaio.

La tappa a stelle e strisce di Coppa del Mondo metterà in palio altri punti importanti per la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il grande obiettivo di Rossana Pasquini. C’è anche la sannita a Tirrenia. La professoressa è carichissima dopo uno splendido 2022 pieno zeppo di medaglie.

Oltre a lei hanno preso parte al raduno anche Matteo Betti, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Gianmarco Paolucci per il gruppo maschile, mentre il team femminile è composto da Alessia Biagini, Sofia Brunati, Veronica Martini, Andreea Mogos e Loredana Trigilia.