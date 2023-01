Benevento 5, la lunga pausa può aiutare la squadra Gli uomini di Nitti non giocheranno nel weekend sfruttando il turno di riposo offerto dal calendario

La pausa natalizia è terminata. Si lavora in vista dei prossimi impegni. In casa Benevento 5 il 2023 è un anno importante perché si va a caccia di conferme dopo dodici mesi splendidi. Il torneo di serie B riprenderà già sabato ma i giallorossi resteranno a guardare.

Gli uomini di coach Nitti si stanno allenando ma torneranno in campo solo sette giorni più tardi per via del turno di riposo offerto dal calendario. Sarà l’occasione per osservare un po’ le rivali e soprattutto per migliorare alcuni aspetti che hanno portato a perdere tanti punti nel girone d’andata. Bisognerà essere sicuramente più cinici. Avere maggiore controllo delle gare nei momenti di difficoltà. Spesso i sanniti hanno concesso troppo agli avversari e lo hanno fatto velocemente con blackout che di solito tagliano le gambe.

Nitti sa bene dove mettere le mani e i primi risultati del lavoro effettuato in questa lunga pausa potrebbero vedersi già il 14 gennaio nella lunga e difficile trasferta di Reggio Calabria.

E’ in riva allo stretto che inizierà il 2023 giallorosso, anno in cui il primo obiettivo è provare a strappare un posto nei play off per dare continuità a quanto fatto la scorsa stagione, il secondo invece è quello di conservare l’idea societaria dove si bada al solito, non si fa mai il passo più lungo della gamba e soprattutto si coltivano le idee, quelle che senza grossi budget hanno permesso il miracolo, ora diventato un modello, Benevento 5.