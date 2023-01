Volley, serie C: il big match promuove la Intec Service SG Volley 1997 Le ragazze del presidente Camerlengo hanno battuto il Volley Napoli per 3-1.

Non si poteva sperare in un epilogo migliore in questo attesissimo big-match contro il Volley Napoli. Una vittoria per 3-1 più che meritata, sudata e desiderata, conquistata in trasferta contro l’altra compagine che, fino a sabato scorso, aveva vinto tutte le gare disputate.

Una prestazione di carattere ed una vera e propria prova di forza per le diavole rosse sangiorgesi, che, con questa vittoria hanno conquistato la vetta solitaria della classifica del campionato di serie C femminile oltre a guadagnarsi il diritto di disputare la semifinale della Final Four di Coppa Campania tra le mura amiche del Palasport di San Giorgio del Sannio sabato prossimo, 13 gennaio, alle pre 18.00.

Grinta, determinazione e complicità, questi gli elementi principali che hanno consentito alla compagine sangiorgese di avere la meglio sulle atlete napoletane, in una palestra gremita al limite della capienza, al cospetto di un pubblico caldissimo, ma allo stesso tempo molto corretto.

Un successo importante quindi, che non ammette repliche, e che ha denotato una superiorità della Intec Service SG Volley che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato. Ora giusto il tempo di godersi il primato solitario e da martedì testa alla semifinale della Final Four di Coppa Campania. Una gara importantissima per questo che può considerarsi senza ombra di dubbio il trofeo più ambito del panorama pallavolistico campano.

In virtù del successo ottenuto in campionato, come anticipato, le diavole rosse, prime in classifica, potranno giocare la semifinale in casa sabato prossimo. Bisognerà disputare una gara perfetta per avere la meglio sulla temibile formazione del Volley Meta di Sorrento e guadagnarsi l’accesso alla finalissima del Pala Argine di Ponticelli.

Appuntamento quindi a sabato 14 gennaio alle ore 18.00 per questo evento che potrebbe consentire alla Intec Service SG Volley di scrivere una pagina importante della sua storia. Si attente il pubblico delle grandi occasioni. Lo spettacolo è garantito.