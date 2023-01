Intec Service SG Volley alla Final Four di Coppa Campania Sabato 14 al Palasport di San Giorgio la semifinale contro il Volley Meta di Sorrento alle 18:00.

Dopo uno straordinario girone di andata, terminato con nove vittorie in altrettante partite disputate, le diavole rosse della Intec Service SG Volley approdano alla Final Four di Coppa Campania. Una competizione che, senza ombra di dubbio, rappresenta la più importante e ambita nel panorama pallavolistico campano.

Un qualificazione che gratifica l’intera Società e comunità sangiorgese e da lustro ad una stagione che promette di regalare ancora tante emozione. In virtù del primo posto in classifica alla fine del giro di boa, le ragazze del Presidente Mauro Camerlengo, potranno giocare la semifinale, contro il Volley Meta di Sorrento, tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio, sabato prossimo, 14 gennaio, alle ore 18.00.

Bisognerà disputare una grande partita per avere la meglio sulla temibile formazione napoletana e guadagnarsi l’accesso alla finalissima del Pala Argine di Ponticelli. C’è la possibilità di scrivere una pagina importante della storia della pallavolo e di tutto lo sport sangiorgese e non bisogna lasciarsela sfuggire. E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni. Lo spettacolo è garantito!